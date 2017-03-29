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10:27 (мск), источник: НТА-Приволжье

Поезд «Киров-Нижний Новгород» с мая 2017 года будет курсировать ежедневно

Время в пути составит около 5 часов. Будут предусмотрены как сидячие, так и вагоны купе.

Как сообщили в пассажирском вагонном депо Кирова, поезд начнет курсировать ежедневно с 1 мая 2017 года и график движения этого поезда продлится по 30 сентября 2017 года. Напомним, что в настоящее время данный поезд ездит только в выходные дни и в пятницу.

Согласно информации, время в пути составит около 5 часов. Будут предусмотрены как сидячие, так и вагоны купе.

Напомним, что проект ВСМ Москва-Нижний Новгород-Казань будет готов к июню 2017 года.

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