NASA показало, как австралийский циклон «Дебби» выглядит из космоса

Метеорологическое бюро Австралии присвоило «Дебби» четвертую категорию из пяти. Власти заявляют, что это мощнейший циклон за последние 6 лет. Как сообщалось ранее, в результате чудовищной бури повреждена телефонная связь, отменены авиарейсы.

Американское космическое агентство NASA опубликовало видео циклона «Дебби», снятое с борта Международной космической станции.

Ролик размещен на официальном канале Национального аэрокосмического агентства США в YouTube.