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10:18 (мск), источник: 112.ua

NASA показало, как австралийский циклон «Дебби» выглядит из космоса

На северо-западе Австралии бушует тропический циклон «Дебби», который принес собой ураганный ветер, скорость которого достигает 250 км/ч.

Источник: 112.ua

Метеорологическое бюро Австралии присвоило «Дебби» четвертую категорию из пяти. Власти заявляют, что это мощнейший циклон за последние 6 лет. Как сообщалось ранее, в результате чудовищной бури повреждена телефонная связь, отменены авиарейсы.

Американское космическое агентство NASA опубликовало видео циклона «Дебби», снятое с борта Международной космической станции.

Ролик размещен на официальном канале Национального аэрокосмического агентства США в YouTube.

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