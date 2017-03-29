Прохладная погода сохранится в Беларуси до пятницы

По прогнозам синоптиков, 29 марта на большей части территории страны возможны дождь и мокрый снег. Со среды и похолодает: в столице столбики термометров не поднимутся выше +5°C, хотя по югу Беларуси возможна более комфортная погода.

Прохладная погода с дождями и мокрым снегом сохранится в республике до пятницы. Так, исходя из прогноза Гидромета, в четверг в столице будет до +5°C, ночью вновь возможны заморозки. Возможны и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Потеплеет с пятницы — днем 31 марта синоптики обещают +8..+15°C градусов по республике. Еще теплее будет в грядущие выходные и в начале следующей неделе.

Согласно долгосрочному прогнозу, на следующей неделе в Беларуси будет преимущественно теплая погода, но возможны несколько дней с незначительным понижением температуры.