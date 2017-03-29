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11:42 (мск), источник: Actualitati.md

Это свершилось: Завтра Нацбюро статистики представит результаты переписи населения

Не прошло и трех лет — Национальное бюро статистики (НБС) обнародует результаты переписи населения 2014 года. Публикация ее итогов назначена на завтра, 31 марта, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Стоит отметить, что скандал вокруг переписи, длится уже несколько лет. Много острых вопросов вызвало само ее проведение немалую часть населения просто не переписали. Через полгода появились предварительные результаты, заставившие сомневаться в том, что итогам этой переписи можно будет доверять.

Так, согласно предварительным данным было обработано 4 миллиона 145 тысяч 812 анкет разного типа. Речь тогда шла о переписных вопросниках по переписи граждан и жилищ.

Но уже через несколько месяцев были обнародованны совершено другие данные: в Молдове живут менее 3 млн человек, из которых 329 тыс. работают за границей. Таким образом, за десять лет, прошедших с момента предыдущей переписи, численность населения Молдовы сократилась более чем на400тыс. человек.

В международной практике предварительные данные переписи публикуются спустя шесть месяцев, а окончательные в течение двух лет и семи месяцев с момента ее проведения. Однако, как правило, власти не тянут с обнародованием результатов до конца отведенного законом срока.

Actualitati.md напоминает, что перепись населения и жилищного фонда в Молдове проводилась с 12 по 25 мая 2014 года. В ней задействовали почти 11 тысяч переписчиков.

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