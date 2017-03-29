Это свершилось: Завтра Нацбюро статистики представит результаты переписи населения

Стоит отметить, что скандал вокруг переписи, длится уже несколько лет. Много острых вопросов вызвало само ее проведение немалую часть населения просто не переписали. Через полгода появились предварительные результаты, заставившие сомневаться в том, что итогам этой переписи можно будет доверять.

Так, согласно предварительным данным было обработано 4 миллиона 145 тысяч 812 анкет разного типа. Речь тогда шла о переписных вопросниках по переписи граждан и жилищ.

Но уже через несколько месяцев были обнародованны совершено другие данные: в Молдове живут менее 3 млн человек, из которых 329 тыс. работают за границей. Таким образом, за десять лет, прошедших с момента предыдущей переписи, численность населения Молдовы сократилась более чем на400тыс. человек.

В международной практике предварительные данные переписи публикуются спустя шесть месяцев, а окончательные в течение двух лет и семи месяцев с момента ее проведения. Однако, как правило, власти не тянут с обнародованием результатов до конца отведенного законом срока.

Actualitati.md напоминает, что перепись населения и жилищного фонда в Молдове проводилась с 12 по 25 мая 2014 года. В ней задействовали почти 11 тысяч переписчиков.