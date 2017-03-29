Украинцы модернизировали БТР-60

Украинская компания «Практика» разработала проект радикальной модернизации советских бронетранспортеров БТР-60, сообщает Jane’s. По этому проекту переделку прошли уже две машины; в настоящее время компания проводит их испытания. Летом модернизированные бронетранспортеры передадут на испытания министерству обороны Украины.

Бронетранспортеры БТР-60 выпускались в СССР с 1960-го по 1987 год. За это время были собраны около 20 тысяч машин такого типа, часть из которых находится в строю до сих пор. Модернизация таких машин может продлить срок их службы и существенно улучшить некоторые характеристики. При этом стоимость работ должна быть меньше стоимости нового более современного бронетранспортера.

Как отмечает bmpd, разработка «Отамана 8×8» ведется с середины прошлого года. На базе модернизированной машины «Практика» также предлагает создать семейство броневиков, включая боевые машины с боевыми модулями и башнями с орудиями калибра 90 и 105 миллиметров. Стоимость модернизации бронетранспортеров не уточняется.