Белорусы лидируют по покупке билетов на «Евровидение-2017»
МИНСК, 29 мар — Sputnik. Белорусы лидируют по интересу к билетам на «Евровидение-2017» и их покупке, сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.
МИНСК, 29 мар — Sputnik. Белорусы лидируют по интересу к билетам на «Евровидение-2017» и их покупке, сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.
«Евровидение-2017» состоится в Киеве
«Среди иностранных государств по интересу к билетам, по заходам на сайты, по их покупке лидируют Великобритания, Германия, Беларусь. Конечно же, есть интерес от всех
По подсчетам, в течение двух недель мая Киев посетят порядка 20 тысяч иностранных туристов и порядка 60 тысяч украинцев.
Бронирование ряда гостиниц в Киеве на время проведения конкурса уже приостановили: места закончились. Многие отели также заметно подняли стоимость проживания.
В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран мира. Среди лидеров шоу этого года букмекеры называют Италию, Швецию и Болгарию.