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11:25 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусы лидируют по покупке билетов на «Евровидение-2017»

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Белорусы лидируют по интересу к билетам на «Евровидение-2017» и их покупке, сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

Источник: Sputnik.by

«Евровидение-2017» состоится в Киеве 9—13 мая. Беларусь на конкурсе представит дуэт Naviband с песней на белорусском языке «Гісторыя майго жыцця». Билеты на шоу уже продаются.

«Среди иностранных государств по интересу к билетам, по заходам на сайты, по их покупке лидируют Великобритания, Германия, Беларусь. Конечно же, есть интерес от всех стран-участниц “Евровидения”: Польши, Испании, России, Израиля, Швеции, Франции и т. п. К слову, даже жители США проявляют интерес к билетам», — рассказал Резников, его слова приводит РИА Новости.

По подсчетам, в течение двух недель мая Киев посетят порядка 20 тысяч иностранных туристов и порядка 60 тысяч украинцев.

Бронирование ряда гостиниц в Киеве на время проведения конкурса уже приостановили: места закончились. Многие отели также заметно подняли стоимость проживания.

В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран мира. Среди лидеров шоу этого года букмекеры называют Италию, Швецию и Болгарию.

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