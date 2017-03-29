Апрель в Челябинской области будет теплым и солнечным

По данным gismeteo, в первую неделю апреля в Челябинской области сохранятся отрицательные температуры в ночные часы. После 10 апреля в регионе потеплеет до плюс 10−12 градусов, ночью столбик термометра уже не будет опускаться ниже 0 градусов. Также возможны дожди. Конец месяца будет теплым и солнечным, воздух будет прогреваться до плюс 9−11 градусов.

Апрель — середина календарной весны, но фактически — начало весны, когда в первой декаде месяца температура воздуха переходит через 0 градусов в сторону повышения.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в апреле составляет плюс 2−4 градуса. В теплые годы она повышается до плюс 9−11 градусов, в холодные — опускается до минус 1−4 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 28−31 градус, в Челябинске — плюс 28 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 26−30 градусов, в Челябинске — минус 26 градусов.

В течение 27−28 дней на всей территории области в апреле светит солнце. Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет 184−240 часов.

В апреле, в северной половине области выпадает 28−42 мм осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 20−27 мм. В этом месяце чаще, 7−13 дней, наблюдаются смешанные осадки (мокрый снег с дождем). Изредка в апреле наблюдаются грозы 1−3 дня, 1 день в месяц — град и пыльные бури.

Высота снежного покрова к концу апреля в северо-западных районах составляет в среднем 20−22 см, в западных районах — 7−9 см. На остальной территории снежного покрова в это время уже нет. В снежные зимы высота снега может достигать 18−28 см. В большинстве районов почва к концу месяца полностью оттаивает.

Апрель — месяц капризный, противоречивый. Капель сменяется заморозками, дожди — снегопадами. В народе апрель величают снегогон. Один из самых значительных праздников в апреле Пасха — Светлое Христово Воскресенье. В этом году Пасху отмечают 15 апреля.