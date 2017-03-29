Мизулина предложила не рассказывать школьникам об уровне коррупции в России

Уроки патриотизма с первого по десятый классы стали заменяться уроками по борьбе с коррупцией. На этих уроках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах.
По ее словам, это произошло в нескольких школах Петербурга.
Как считает Мизулина, такие уроки не имеют отношения к патриотизму и являются «опасной тенденцией».
С коллегой не согласилась сенатор Людмила Нарусова, которая заявила, что, по её мнению, поддерживать борьбу с коррупцией могут и патриоты.
Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм. Родину можно любить не только как глянцевую картинку.
По предложению спикера палаты Валентины Матвиенко сенаторы поручили профильному комитету Совфеда по образованию проверить эту информацию.
Ни пахать , ни сеять , поливать не надо ...
Дураки родятся сами - вот отрада ...
И холопье племя вьётся , подрастая,
Вот такое время нынче Русь-святая...