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11:21 (мск), источник: РИА Новости

Мизулина предложила не рассказывать школьникам об уровне коррупции в России

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации Елена Мизулина назвала «опасной тенденцией» то, что в ряде российских школ, по ее словам, уроки патриотизма стали заменять на уроки по борьбе с коррупцией.

Источник: РИА Новости
Уроки патриотизма с первого по десятый классы стали заменяться уроками по борьбе с коррупцией. На этих уроках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах.
Елена Мизулина
сенатор
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По ее словам, это произошло в нескольких школах Петербурга.

Как считает Мизулина, такие уроки не имеют отношения к патриотизму и являются «опасной тенденцией».

С коллегой не согласилась сенатор Людмила Нарусова, которая заявила, что, по её мнению, поддерживать борьбу с коррупцией могут и патриоты.

Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм. Родину можно любить не только как глянцевую картинку.
Людмила Нарусова
сенатор

По предложению спикера палаты Валентины Матвиенко сенаторы поручили профильному комитету Совфеда по образованию проверить эту информацию.

Комментарии
36
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прекратите отождествлять свою воровскую шайку с Родиной! Паразиты -это не часть организма, хоть и присасываются крепко!
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Любовь
Конечно, пусть патриотично живут в бедности, давая олигархам и чиновникам грабить их. Либо патриотично уезжают за бугор, потому что в этой стране у них не будет никаких перспектив.
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Сергей Саморуков
Её внуки прекрасно живут за границей . Путин прям селекцией подлецов занимается что ли ? Эта Мизулина , Горячева . Милонов ( эдакий картавый борец за русское православие ) , Железняк ( у которого дочки в Англии окопались ) , да полно таких "патриотов" в Думе ...Прям стьихи сами родились :
Ни пахать , ни сеять , поливать не надо ...
Дураки родятся сами - вот отрада ...
И холопье племя вьётся , подрастая,
Вот такое время нынче Русь-святая...
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