Мизулина предложила не рассказывать школьникам об уровне коррупции в России

Уроки патриотизма с первого по десятый классы стали заменяться уроками по борьбе с коррупцией. На этих уроках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах.

По ее словам, это произошло в нескольких школах Петербурга.

Как считает Мизулина, такие уроки не имеют отношения к патриотизму и являются «опасной тенденцией».

С коллегой не согласилась сенатор Людмила Нарусова, которая заявила, что, по её мнению, поддерживать борьбу с коррупцией могут и патриоты.