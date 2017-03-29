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17:02 (мск), источник: АиФ Волгоград

История непростой ложки. Волгоградец откопал в огороде посуду времен ВОВ

Житель посёлка Верхняя Ельшанка Советского района невольно стал «поисковиком», когда выкопал на грядке именную ложку защитника Сталинграда. Ложка пролежала в земле больше 70 лет.

Источник: Аргументы и факты

Пожилой мужчина перекапывал на днях огород, когда его лопата наткнулась на твёрдый предмет из потускневшего алюминиевого сплава. Это оказалась ложка, причём, судя по форме, времён ВОВ.

«Такие штампованные универсальные алюминиевые ложки наши солдаты называли “шанцевый инструмент”, — рассказывает Юрий Войтов, литератор-краевед и сосед дачника. — Такая ложка хранилась за голенищем сапога воина либо в отворотах шинели. Она выполняла роль не только столового прибора, но и была “визитной карточкой” бойца. У красноармейцев существовало мрачное поверье — если с собой носить посмертный солдатский медальон — маленький чёрный пластмассовый пенал, в котором лежала записка с именными данными, то тебя убьют. Поэтому большинство бойцов не заполняли этот листок, а некоторые даже выбрасывали медальон. Зато часто свои данные выцарапывали на ложке. Поэтому, когда поисковики находят останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, их фамилии часто устанавливают по таким подписям на ложках».

Найденная на днях ложка защитника Сталинграда тоже именная. На ней чётко прочитывается: «КОРКМАЗОВ МОГОМЕД ИГРАГ (НИ)Я 1923−1942». Судя по фамилии, речь идёт о красноармейце родом с Северного Кавказа, вероятнее всего, из Карачаево-Черкесии.

«Было бы здорово, если бы после публикации фотографии ложки и фамилии бойца отыскались родственники погибшего или раненого солдата, — считает Войтов. — В районе Верхней Ельшанки шли очень кровопролитные бои!».

В поисковом объединении «Красноармеец» оперативно откликнулись на сообщение о находке. «По архивным данным, в районе Сталинграда могли воевать двое бойцов Красной армии с именем Магомед Коркмазов, — сообщил Денис Соловьёв, командир поискового объединения. — Один из них — Магомед Ибрагимович Коркмазов — выжил в Сталинградском сражении, но геройски погиб гораздо позже — в феврале 1945-го на территории Польши. По архивным данным, захоронен в одном километре западнее города Бжег Опольского воеводства».

Поисковики заверили, что всю информацию вместе с личным предметом красноармейца они передадут для детальных исследований коллегам-поисковикам из Карачаево-Черкесии.

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