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12:35 (мск), источник: НИА Самара

На самарских автозаправках планируют продавать алкоголь

Это может помочь в борьбе с контрабандой.

В Самарской губернской думе рассмотрят инициативу об изменении в регулировании оборота этилового спирта. Депутаты обсудят и выскажут свое мнение по поводу предлагаемых поправок в федеральный закон, согласно которым на автозаправочных станциях разрешат торговать алкогольной продукцией.
Напомним, согласно последним изменениям в федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» с 2011 года установлен запрет на розничную продажу алкоголя продукции на АЗС. Таким образом власти планировали снизить количество дорожных происшествий, которые происходят по вине нетрезвых водителей.
Как говорится в пояснительной записке новой инициативы, этот запрет неэффективен.

— Причинно-следственной связи между возможностью приобретения водителем автомобиля алкогольной продукции на АЗС и ее употреблением этим водителем не существует. Водитель может купить алкоголь в любом месте. Отсутствие спиртного на АЗС не является препятствием для этого, — говорится в пояснительной записке.

Также авторы инициативы отмечают, что запрет создал неудобства для бизнесменов и усложнил предпринимательскую деятельность.
Именно поэтому депутаты рассмотрят возможные поправки, согласно которым на АЗС можно будет торговать алкоголем с содержанием этилового спирта не более чем 16,5% объема готовой продукции. А вот запрет на продажу крепких напитков сохранят. По мнению сторонников поправок, эти инициативы также уберегут автолюбителей от попытки купить нелегальный или некачественный алкогольный напиток, пишет 63.ру.

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