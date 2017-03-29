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11:52 (мск), источник: ТАСС

Нарушения в осмотрах водителей выявлено в 95% новосибирских медучреждений

Наиболее часто нарушается порядок этих осмотров.

НОВОСИБИРСК, 29 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Нарушения порядка предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей общественного транспорта выявлены в 95% медицинских учреждений Новосибирской области, оказывающих эту услугу. Об этом сообщила врио руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Елена Хрусталева.

«Одним из наиболее частых нарушений, выявляемых в 95% медицинских организаций, оказывающих помощь по медицинским предрейсовым и послерейсовым осмотрам, является нарушение порядка этих осмотров, что может служить угрозой безопасности дорожного движения», — сказала она на коллегии Министерства здравоохранения Новосибирской области по подведению итогов 2016 года.

По словам руководителя ведомства, в 2016 году в ходе проведения 300 контрольно-надзорных мероприятий в 156 случаях (52%) были выявлены нарушения. Их допустили 148 юридических лиц, что составляет 81% от всех хозяйствующих субъектов, проверенных в 2016 году. Более 60% нарушений было выявлено в государственных медучреждениях.

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