Нарушения в осмотрах водителей выявлено в 95% новосибирских медучреждений

НОВОСИБИРСК, 29 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Нарушения порядка предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей общественного транспорта выявлены в 95% медицинских учреждений Новосибирской области, оказывающих эту услугу. Об этом сообщила врио руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Елена Хрусталева.

«Одним из наиболее частых нарушений, выявляемых в 95% медицинских организаций, оказывающих помощь по медицинским предрейсовым и послерейсовым осмотрам, является нарушение порядка этих осмотров, что может служить угрозой безопасности дорожного движения», — сказала она на коллегии Министерства здравоохранения Новосибирской области по подведению итогов 2016 года.