Инспекторы областной ГИБДД провели рейд «Автобус»
Сегодня инспекторы областной ГИБДД проверяли автобусы. Большие и маленькие. Рейсовые и междугородние. Нарушители — каждый третий.
Сегодня инспекторы областной ГИБДД проверяли автобусы. Большие и маленькие. Рейсовые и междугородние. Нарушители — каждый третий.
Страховка, путевой лист, тахограф. На выезде из Толмачево — постоянно поток транспорта. За пару часов полицейские остановили 15 автобусов. Нарушитель — каждый третий. Наказание — штраф.
Владимир Панченко, государственный инспектор безопасности дорожного движения межрайонного отдела технического надзора Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области: «Нарушений меньше. В прошлом году процентов 30 ездили без тахографов, без путевой документации необходимой».
Заказной, рейсовый, междугородний — под прицелом инспектора все автобусы. Неисправны тормоза — дорога дальше закрыта. Проблема с бумагами? Протокол, штраф и в путь. Водители говорят — игнорировать требования сегодня дорого.
Константин Андрианов, водитель: «Это мой личный автомобиль. Страховка, ОСАГО, техосмотр — все это у меня есть».
Только с начала года на областных дорогах — два десятка аварий с участием пассажирского транспорта. Почти половина на совести водителей автобусов.
Вячеслав Трещев, заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области: «По причинам нарушений правил дорожного движения — это неправильный выбор скоростного режима, практически 15 процентов дорожных аварий зарегистрировано. И неправильный выбор дистанции».
Кольцо у аэропорта — не единственный пункт тотальной проверки. Останавливать будут на всех трассах. Операция «Автобус» продлится до конца марта.