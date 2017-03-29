Инспекторы областной ГИБДД провели рейд «Автобус»

Страховка, путевой лист, тахограф. На выезде из Толмачево — постоянно поток транспорта. За пару часов полицейские остановили 15 автобусов. Нарушитель — каждый третий. Наказание — штраф.

Владимир Панченко, государственный инспектор безопасности дорожного движения межрайонного отдела технического надзора Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области: «Нарушений меньше. В прошлом году процентов 30 ездили без тахографов, без путевой документации необходимой».

Заказной, рейсовый, междугородний — под прицелом инспектора все автобусы. Неисправны тормоза — дорога дальше закрыта. Проблема с бумагами? Протокол, штраф и в путь. Водители говорят — игнорировать требования сегодня дорого.