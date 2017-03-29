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11:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Инспекторы областной ГИБДД провели рейд «Автобус»

Сегодня инспекторы областной ГИБДД проверяли автобусы. Большие и маленькие. Рейсовые и междугородние. Нарушители — каждый третий.

Источник: Вести - Новосибирск

Страховка, путевой лист, тахограф. На выезде из Толмачево — постоянно поток транспорта. За пару часов полицейские остановили 15 автобусов. Нарушитель — каждый третий. Наказание — штраф.

Владимир Панченко, государственный инспектор безопасности дорожного движения межрайонного отдела технического надзора Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области: «Нарушений меньше. В прошлом году процентов 30 ездили без тахографов, без путевой документации необходимой».

Заказной, рейсовый, междугородний — под прицелом инспектора все автобусы. Неисправны тормоза — дорога дальше закрыта. Проблема с бумагами? Протокол, штраф и в путь. Водители говорят — игнорировать требования сегодня дорого.

Константин Андрианов, водитель: «Это мой личный автомобиль. Страховка, ОСАГО, техосмотр — все это у меня есть».

Только с начала года на областных дорогах — два десятка аварий с участием пассажирского транспорта. Почти половина на совести водителей автобусов.

Вячеслав Трещев, заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области: «По причинам нарушений правил дорожного движения — это неправильный выбор скоростного режима, практически 15 процентов дорожных аварий зарегистрировано. И неправильный выбор дистанции».

Кольцо у аэропорта — не единственный пункт тотальной проверки. Останавливать будут на всех трассах. Операция «Автобус» продлится до конца марта.

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