Во время паводка могут пострадать 110 населенных пунктов Прикамья

В Пермском крае, согласно прогнозу, на сегодняшний день основные показатели (толщина льда, снегозапасы, количество воды в снеге), характеризующие развитие паводковой ситуации, выше среднемноголетних значений. Определяющее влияние на характер половодья будут оказывать погодные условия в период активного снеготаяния, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Стоит отметить, что в 2016 году паводковая ситуация в крае развивалась по наихудшему сценарию. Паводок начался 11 апреля. Пик пришелся на период с 18 по 24 апреля. Подтоплению подверглись 303 жилых дома и 1249 придомовых территорий в 15 муниципальных образованиях. От половодья пострадало 1215 человек.

Как отметили в региональном ГУ МЧС, по результатам прохождения паводка 2016 года проведён комплекс мероприятий, направленных на снижение риска воздействия паводковых вод в 2017 году.

Например, определены населённые пункты, подверженные подтоплению (затоплению) в период паводка, с учётом прогноза 2016 года; осуществляются выездные проверки готовности муниципальных образований к паводку; проверяется готовность ГТС к пропуску паводковых вод, в соответствии с методическими рекомендациями МЧС РФ ежегодно разрабатывается план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасный период 2017 года.

Создана группировка сил и средств Пермского края, привлекаемая для выполнения противопаводковых мероприятий, численностью 9375 человек и 2070 единиц техники.