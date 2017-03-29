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11:43 (мск), источник: АиФ Омск

Шесть тысяч омичей уехали из города в прошлом году

Наш регион стал четвёртым в Сибири по этому показателю.

Источник: Reuters

Омичи массово уезжают из города. По сведениям издания «Город 55», который ссылается на цифры Новосибирскстата, в семи регионах Сибири была зафиксирована миграционная убыль населения.

Лидером в федеральном округе стала Иркутская область, которую покинули больше 7 тысяч человек. В тройку попали Забайкальский и Алтайский края, которые в сумме покинули более чем 12 тысяч человек.

Омская область с показателем миграционной убыли в 5942 человека стала четвёртой. Кстати, всего из Сибирского федерального округа в минувшем году уехало больше 12,5 тысяч человек. И это на фоне того, что в одну только Новосибирскую область, напротив, переехало больше 15 тысяч новых жителей. Положительная динамика отмечается в республике Алтай, Хакасии, Томской области и Красноярском крае.

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