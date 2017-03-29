В Самарской области проходит акция для выпускников 11 классов «Время выбирать»

28 марта в ДК «Горизонт» г. о. Сызрань состоялось профориентационное мероприятие «Время выбирать!» для выпускников 11-х классов, организованное министерством образования и науки Самарской области.

Главная цель мероприятия — знакомство выпускников школ с образовательным потенциалом ведущих университетов, техникумов, колледжей региона.

Представители ведущих вузов области (СамГМУ, СамГУ, ПГУТИ, СГАУ, СамГУПС, СамГТУ, СГАСУ, СГСХА, ТГУ) не только подготовили стендовые презентации, видеоролики для своих потенциальных абитуриентов, но и привезли с собой яркие номера студенческой самодеятельности.

После окончания мероприятия школьники смогли задать интересующие их вопросы представителям местных органов самоуправления, преподавателям и студентам.

«Время выбирать!» будет проходить во всех крупных городах и райцентрах Самарской области, чтобы охватить максимальное количество выпускников.

Следующие профориентационные акции пройдут:

30 марта в 13.00 во Дворце культуры «Россия» г. о. Отрадный (г.о. Отрадный, ул. Первомайская, 28),

31 марта в 12.00 — в п. Серноводск по адресу: ул. Советская, 61,

3 апреля с 11.00 акция будет проходить в ГАПОУ СО Тольяттинский машиностроительный колледж (г.о. Тольятти, Южное шоссе, 119,

4 апреля в 12.00 во Дворце культуры г. о. Новокуйбышевск,

5 апреля к акции присоединятся школьники Ленинского, Самарского, Куйбышевского, Октябрьского и Железнодорожного районов г. о. Самары по адресу ул. Куйбышева, 131, начиная с 11.00,

6 апреля с 11.00 акция продолжится для школьников из.

Промышленного, Красноглинского, Кировского и Советского районов областной столицы. Место проведения — ГБОУ ВО ПГУТИ (г.о. Самара, Московское шоссе, 77).