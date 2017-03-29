Всем выйти из сумрака. ГИБДД проверяет любителей глухой тонировки в Иркутске
Сотрудники ГИБДД проверяют любителей глухой тонировки. Её запретили ещё 5 лет назад, но в Иркутске желающих скрыться от посторонних глаз в салоне авто
Сотрудники ГИБДД проверяют любителей глухой тонировки. Её запретили ещё 5 лет назад, но в Иркутске желающих скрыться от посторонних глаз в салоне авто
В день инспекторам попадается до 50 машин, чьи владельцы с затемнением явно переусердствовали. По техническому регламенту, светопропускная способность лобового и передних боковых стёкол должна быть не ниже 75%. Иначе машина признаётся неисправной. Водителю выписывают штраф — 500 рублей. Предлагают устранить нарушение на месте — снять плёнку. Или сделать это в течение десяти дней. Если за этот срок нарушитель от тонировки не избавился, то автомобиль снимут с учёта.
— Тонировка может стать одним из сопутствующих нарушений, которые могут привести к