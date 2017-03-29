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11:45 (мск), источник: УралПолит.ру

МЧС усилит отряды спасателей в трех регионах УрФО с наибольшей угрозой затопления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта, ИА УралПолит.Ru. Сибирский региональный центр МЧС России дополнительно направит 400 специалистов с техникой и оборудованием в паводкоопасные регионы.

По прогнозам гидрологов сложная паводковая ситуация этой весной может сложиться в трех регионах Уральского федерального округа: Курганской, Свердловской и Челябинской областях.

«Дополнительные отряды МЧС России оснащены спасательной и инженерной техникой, моторными лодками, беспилотными летательными аппаратами для мониторинга паводковой обстановки, средствами связи и другим необходимым оборудованием. В задачах у спасателей разъяснительная работа с жителями и помощь сельчанам в подготовке приусадебных территорий к большой воде», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Отряды сформированы из военнослужащих Уральского, Сибирского, Камчатского спасательных центров и спасателей Уральского, Сибирского, Бердского, Байкальского и Дальневосточного поисково-спасательных отрядов.

Кроме того, паводкоопасная ситуация прогнозируется в Алтайском крае, Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областях, республике Алтай, Туве, Хакасии, Камчатском и Хабаровском крае.

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