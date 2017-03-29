Зарплата врачей в Свердловской области составит 200% от средней по региону

«По поручению Евгения Куйвашева зарплата врачей должна составить 200% от средней по области. Мы это фактически уже сделали, но средняя зарплата опять повысилась, и у нас есть возможность для дальнейшего роста. Сейчас зарплата медперсонала примерно 28 тыс. руб. в области и от 50 тыс. руб. в Екатеринбурге. На 200% мы должны поднять эту цифру», — отметил Трофимов.

Министр также рассказал о дальнейших направлениях работы.

«Мы достигли высоких пределов в высокотехнологичной медицинской помощи, практически нет очередей на высокотехнологичные операции. Но надо учитывать, что 90% медпомощи оказывается амбулаторно. Продолжится ремонт поликлиник, идет работа по комплектованию учреждений медицинскими кадрами», — рассказал он.

Игорь Трофимов также сообщил, что продолжается развитие телемедицины в Свердловской области и работа по формированию единого консультационного поля: она проводится совместно с министерством связи.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава регионального минздрава рассказал, что ситуация в больницах Свердловской области стабильная и никаких критических мер не принимается.

Регина Мусина.