Месячник чистоты: в Ростовской области проводят масштабную уборку

Жители Дона уберут сухостой, повалят и обрежут более 25 тысяч деревьев, уберут свалки. Кроме того, в рамках генеральной уборки покрасят бордюры, различные скульптуры и детские площадки.

В надлежащее состояние приведут места воинских захоронений и мемориалы воинской славы. Ожидается, что в уборке примут участие больше 170-ти тысяч человек.