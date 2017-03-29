Месячник чистоты: в Ростовской области проводят масштабную уборку
В Ростовской области проходит традиционный месячник чистоты. Как сообщает сайт правительства региона, основной фронт работ составляет больше 100 тысяч квадратных метров.
В Ростовской области проходит традиционный месячник чистоты. Как сообщает сайт правительства региона, основной фронт работ составляет больше 100 тысяч квадратных метров.
Жители Дона уберут сухостой, повалят и обрежут более 25 тысяч деревьев, уберут свалки. Кроме того, в рамках генеральной уборки покрасят бордюры, различные скульптуры и детские площадки.
В надлежащее состояние приведут места воинских захоронений и мемориалы воинской славы. Ожидается, что в уборке примут участие больше 170-ти тысяч человек.