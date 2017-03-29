Горячая ванна помогает избавиться от лишнего веса
Британские ученые утверждают, что горячая ванна помогает избавиться от лишних килограммов. Такое заключение было сделано на базе проведенного исследования.
Британские ученые утверждают, что горячая ванна помогает избавиться от лишних килограммов. Такое заключение было сделано на базе проведенного исследования.
Специалисты разделили всех добровольцев на две группы. Одни должны были заниматься в тренажерном зале, другие — принимать горячие ванны. Через некоторое время ученые сравнили показатели. Оказалось, что потери веса у людей из обеих групп примерно одинаковые.
Из этого ученые сделали вывод, что принимать горячие ванны полезно для тех, кто хочет похудеть. Кроме этого, было замечено, что у членов группы, которые принимали ванны, сахар в крови был на десять процентов ниже, чем у членов второй группы.