Горячая ванна помогает избавиться от лишнего веса

Специалисты разделили всех добровольцев на две группы. Одни должны были заниматься в тренажерном зале, другие — принимать горячие ванны. Через некоторое время ученые сравнили показатели. Оказалось, что потери веса у людей из обеих групп примерно одинаковые.

Из этого ученые сделали вывод, что принимать горячие ванны полезно для тех, кто хочет похудеть. Кроме этого, было замечено, что у членов группы, которые принимали ванны, сахар в крови был на десять процентов ниже, чем у членов второй группы.