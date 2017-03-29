Стало известно, что будет происходить на церемонии открытия Евровидения 2017

Известно, что красная дорожка мероприятия будет самой длинной в истории конкурса — 265 метров. Она расположится перед Мариинским дворцом.

Постановщиком церемонии красной дорожки и открытия Евровидения-2017 будет Сергей Проскурня — украинский театральный режиссер. По его мнению, локация возле Мариинского парка является лучшей для проведения этого мероприятия.

«На этой локации будут специальные зоны для представителей прессы каждой страны-участницы и аккредитованных фанов Евровидения 2017. Каждая делегация будет двигаться по красной дорожке около сорока минут, а само действо продлится в течение двух с половиной часов. Одновременно на красной дорожке будут находиться делегации 12 стран. Они будут останавливаться для фотосессий, давать интервью и оставлять автографы для фанов», — отметил Проскурня.

Пройдя по красной дорожке, представители всех стран-участниц конкурса направятся в конгрессно-выставочный центр «Парковый» — официальную площадку церемонии открытия Евровидения 2017. На крыше центра каждая делегация поднимет флаг своей страны, а дальше начнется торжественная часть мероприятия.