Стало известно, что будет происходить на церемонии открытия Евровидения 2017
Официальная церемония открытия Евровидения-2017 состоится в
Официальная церемония открытия Евровидения-2017 состоится в
Известно, что красная дорожка мероприятия будет самой длинной в истории конкурса — 265 метров. Она расположится перед Мариинским дворцом.
Постановщиком церемонии красной дорожки и открытия Евровидения-2017 будет Сергей Проскурня — украинский театральный режиссер. По его мнению, локация возле Мариинского парка является лучшей для проведения этого мероприятия.
«На этой локации будут специальные зоны для представителей прессы каждой
Пройдя по красной дорожке, представители всех
Кроме того, для представителей