Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
9В мире зацвела сакура
11:50 (мск), источник: РБК - Украина

Стало известно, что будет происходить на церемонии открытия Евровидения 2017

Официальная церемония открытия Евровидения-2017 состоится в Конгрессно-выставочном центре «Парковый» за шесть дней до финала песенного конкурса — 7 мая. Об этом сообщает «UA: Перший».

Известно, что красная дорожка мероприятия будет самой длинной в истории конкурса — 265 метров. Она расположится перед Мариинским дворцом.

Постановщиком церемонии красной дорожки и открытия Евровидения-2017 будет Сергей Проскурня — украинский театральный режиссер. По его мнению, локация возле Мариинского парка является лучшей для проведения этого мероприятия.

«На этой локации будут специальные зоны для представителей прессы каждой страны-участницы и аккредитованных фанов Евровидения 2017. Каждая делегация будет двигаться по красной дорожке около сорока минут, а само действо продлится в течение двух с половиной часов. Одновременно на красной дорожке будут находиться делегации 12 стран. Они будут останавливаться для фотосессий, давать интервью и оставлять автографы для фанов», — отметил Проскурня.

Пройдя по красной дорожке, представители всех стран-участниц конкурса направятся в конгрессно-выставочный центр «Парковый» — официальную площадку церемонии открытия Евровидения 2017. На крыше центра каждая делегация поднимет флаг своей страны, а дальше начнется торжественная часть мероприятия.

Кроме того, для представителей стран-участниц на церемонии открытия выступит Национальный оркестр народных инструментов Украины, который будет играть попурри на хиты Евровидения прошлых лет и аккомпанировать известным артистам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СФ одобрил введение ограничений на денежные переводы на Украину
Путин увеличил численность Вооруженных сил России
Росгвардия опровергла сообщения о неготовности к атаке в Чечне
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Мизулина предложила не рассказывать школьникам о коррупции в РФ
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь