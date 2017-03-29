В программу благоустройства «Моя улица» в этом году войдут более 80 адресов
Масштабные работы начнутся в апреле.
Масштабные работы начнутся в апреле.
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Благоустройство по программе «Моя улица» затронет в этом году более 80 территорий. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.
«Благоустройство коснется более 80 улиц, набережных, въездных групп», — сказал Бирюков. По его словам, после работ улицы станут удобными для москвичей и гостей столицы. «Приоритет для города — удобство для пешеходов, а не для автомобилей», — сказал Бирюков.
Он уточнил, что масштабные работы начнутся в апреле, основная их часть, которая касается перекладки коммуникаций, завершится в июле. Финальный этап намечен на конец августа — начало сентября, высадка деревьев будет проводиться в
Бирюков отметил, что на этих улицах будут расширять тротуары, в среднем, на три метра, «а там, где возможно, на шесть и более метров, для размещение кафе и торговых точек». «За последние годы число летних кафе увеличилось в 1,5 раза», — уточнил Бирюков. Кроме того, на тротуары уложат гранитную плитку, появятся новые места для отдыха, новое освещение, наземные переходы, пандусы и плавные съезды с тротуаров.
«Улицы становится красивыми. Каждая улица сохранит свое лицо, будут отреставрированы фасады 317 исторических зданий», — уточнил Бирюков, добавив, что в прошлые годы были приведены в порядок более 4 тыс. архитектурных памятников. Город получил в этом году Хохловскую площадь с музеефицированной стеной Белого города, а на площадь Тверской заставы вернутся трамваи.
Программу «Моя улица» запустили в 2014 году, она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории Москвы. Главная ее задача — создать комфортную городскую среду и сделать столицу местом, удобным для жизни. Решение о проведении программы было принято путем опроса с москвичей в системе «Активный гражданин». Адреса и виды работ по «Моей улице» также определяются с помощью электронного референдума, всего по программе в 2015 году новый облик получили более 40 улиц, в 2016 году — 60 улиц.