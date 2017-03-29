В программу благоустройства «Моя улица» в этом году войдут более 80 адресов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Благоустройство по программе «Моя улица» затронет в этом году более 80 территорий. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

«Благоустройство коснется более 80 улиц, набережных, въездных групп», — сказал Бирюков. По его словам, после работ улицы станут удобными для москвичей и гостей столицы. «Приоритет для города — удобство для пешеходов, а не для автомобилей», — сказал Бирюков.

Он уточнил, что масштабные работы начнутся в апреле, основная их часть, которая касается перекладки коммуникаций, завершится в июле. Финальный этап намечен на конец августа — начало сентября, высадка деревьев будет проводиться в октябре-ноябре, будет высажено более 4,5 тыс. деревьев-крупномеров.

Бирюков отметил, что на этих улицах будут расширять тротуары, в среднем, на три метра, «а там, где возможно, на шесть и более метров, для размещение кафе и торговых точек». «За последние годы число летних кафе увеличилось в 1,5 раза», — уточнил Бирюков. Кроме того, на тротуары уложат гранитную плитку, появятся новые места для отдыха, новое освещение, наземные переходы, пандусы и плавные съезды с тротуаров.