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11:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе ожидается резкое похолодание

Синоптики рассказали о погоде до конца марта.

Источник: РИА "Новости"

Звон весенней капели в конце марта уфимцы, похоже, не услышат. Воздушные массы над городом захватил в плен очередной циклон, который, к тому же, своей тыловой частью втягивает арктические холода.

В ближайшие три дня, вплоть до конца месяца, погода в Уфе ожидается многоснежная и ветреная.

— Местами будет бушевать метель, ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, временами порывы ветра будут достигать 18−23 м/с, — рассказали в пресс-службе Башгидромета.

Автолюбителям и пешеходам придется несладко: на дорогах образуется снежная каша, накат и гололед. Ночью 31 марта резко похолодает — до −8…−13 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше отметки −1…−6 градусов по Цельсию.

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