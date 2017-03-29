В Уфе ожидается резкое похолодание

Звон весенней капели в конце марта уфимцы, похоже, не услышат. Воздушные массы над городом захватил в плен очередной циклон, который, к тому же, своей тыловой частью втягивает арктические холода.

В ближайшие три дня, вплоть до конца месяца, погода в Уфе ожидается многоснежная и ветреная.

— Местами будет бушевать метель, ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, временами порывы ветра будут достигать 18−23 м/с, — рассказали в пресс-службе Башгидромета.

Автолюбителям и пешеходам придется несладко: на дорогах образуется снежная каша, накат и гололед. Ночью 31 марта резко похолодает — до −8…−13 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше отметки −1…−6 градусов по Цельсию.