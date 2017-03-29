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12:02 (мск), источник: АиФ Крым

На месте демонтированных гаражей в Евпатории появятся парковки

В Евпатории начали работы по сносу незаконно построенных гаражей, которые не были ликвидированы собственниками.

В Евпатории займутся благоустройством придомовой территории и строительством парковки на месте снесенных гаражей (район проспекта Победы и ул. 9 мая), передает пресс-служба администрации города.

«После сноса всех гаражей будет проведено благоустройство придомовой территории», — уточнили в сообщении.

Начались демонтажные работы незаконно построенных гаражей, которые не были ликвидированы собственниками.

«Сначала гаражи вскрыли, а имущество, расположенное внутри, было описано. Далее при помощи эвакуатора гаражи отправили на площадку МУП «Комбинат благоустройства», — рассказали в пресс-службе.

Уточним, что для того, чтобы вернуть имущество, его хозяевам надо обратиться в управление с письменные заявлением, затем оплатить расходы за монтаж, перемещение и хранение объекта, передали в пресс-службе.

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