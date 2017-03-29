На месте демонтированных гаражей в Евпатории появятся парковки
В Евпатории начали работы по сносу незаконно построенных гаражей, которые не были ликвидированы собственниками.
В Евпатории начали работы по сносу незаконно построенных гаражей, которые не были ликвидированы собственниками.
В Евпатории займутся благоустройством придомовой территории и строительством парковки на месте снесенных гаражей (район проспекта Победы и ул. 9 мая), передает
«После сноса всех гаражей будет проведено благоустройство придомовой территории», — уточнили в сообщении.
Начались демонтажные работы незаконно построенных гаражей, которые не были ликвидированы собственниками.
«Сначала гаражи вскрыли, а имущество, расположенное внутри, было описано. Далее при помощи эвакуатора гаражи отправили на площадку МУП «Комбинат благоустройства», — рассказали в
Уточним, что для того, чтобы вернуть имущество, его хозяевам надо обратиться в управление с письменные заявлением, затем оплатить расходы за монтаж, перемещение и хранение объекта, передали в