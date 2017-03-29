На месте демонтированных гаражей в Евпатории появятся парковки

В Евпатории займутся благоустройством придомовой территории и строительством парковки на месте снесенных гаражей (район проспекта Победы и ул. 9 мая), передает пресс-служба администрации города.

«После сноса всех гаражей будет проведено благоустройство придомовой территории», — уточнили в сообщении.

Начались демонтажные работы незаконно построенных гаражей, которые не были ликвидированы собственниками.

«Сначала гаражи вскрыли, а имущество, расположенное внутри, было описано. Далее при помощи эвакуатора гаражи отправили на площадку МУП «Комбинат благоустройства», — рассказали в пресс-службе.