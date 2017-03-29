В ночь на четверг и пятницу закроют движение через ж/д переезд в Гвардейском округе

Ограничения введут с 21:00 до 6:00 в ночь с 29 на 30 марта и с 30 на 31 марта. В это время будут проводить ремонтные работы.

В ночное время также закроют движение транспорта через ж/д переезд направления Москва — Калининград по автодороге Зеленополье — Семёново — Каштаново. Объезд организуют в соответствии со схемой, согласованной Госавтоинспекцией.