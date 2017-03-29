Воронежцы игнорируют таблички, запрещающие проход через путепровод на 9 Января

Накануне ночью установили специальные таблички, запрещающие проход, однако местные жители их игнорируют.

Впрочем, работы тормозят не только пешеходы, на самом путепроводе проходит несколько коммуникаций, пока с их владельцами ведут переговоры.

Некоторые кабели вообще, рассказывают строители, неизвестного происхождения. А значит, ещё предстоит искать хозяев.