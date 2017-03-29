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12:16 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцы игнорируют таблички, запрещающие проход через путепровод на 9 Января

Работы на путепроводе на улице 9 Января могут затянуться. Там всё ещё пытаются бороться с пешеходами, которые идут на остановку через мост.

Накануне ночью установили специальные таблички, запрещающие проход, однако местные жители их игнорируют.

Впрочем, работы тормозят не только пешеходы, на самом путепроводе проходит несколько коммуникаций, пока с их владельцами ведут переговоры.

Некоторые кабели вообще, рассказывают строители, неизвестного происхождения. А значит, ещё предстоит искать хозяев.

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