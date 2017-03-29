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12:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

Зоозащитники просят воронежцев не покупать диких птиц на Благовещенье

Воронежские зоозащитники просят горожан не покупать на Благовещенье диких птиц. Соответствующее обращение опубликовали волонтёры Центра помощи диким животным на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

— Ежегодно в день 7 апреля у ворот храмов нашего города торговцы выставляют на продажу диких птиц — щеглов, зябликов, овсянок, зеленушек, снегирей и других, отловленных специально за неделю или две до праздника, — говорится в сообщении.

Зоозащитники напоминают, что это не просто незаконно, это жестоко по отношению к пернатым. Дикие птицы испытывают жуткий стресс, находясь в неволе. Браконьеры запирают их в тесные клетки, почти их не кормят и не дают воды. Некоторым дорогим породам подрезают крылья и хвосты, чтобы продавать их по нескольку раз. Торговцы наживаются на празднике, а птицы, после того, как их отпускают — уже не могут вернуться в родную среду.

— Они умирают вокруг церквей, на асфальте, под колёсами машин. Ослабленные и голодные, — рассказывают волонтёры. — «Выпуская» купленных у браконьеров птиц, вы участвуете в их убийстве!

Зоозащитники просят воронежцев не оставаться равнодушными к этой проблеме. И заметив незаконную продажу диких птиц — сообщать об этом в полицию.

Также волонтёры напоминают, что на Благовещенье существует альтернатива выпуску диких птиц. Существуют специально выращенные и обученные голуби.

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