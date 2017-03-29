Зоозащитники просят воронежцев не покупать диких птиц на Благовещенье

— Ежегодно в день 7 апреля у ворот храмов нашего города торговцы выставляют на продажу диких птиц — щеглов, зябликов, овсянок, зеленушек, снегирей и других, отловленных специально за неделю или две до праздника, — говорится в сообщении.

Зоозащитники напоминают, что это не просто незаконно, это жестоко по отношению к пернатым. Дикие птицы испытывают жуткий стресс, находясь в неволе. Браконьеры запирают их в тесные клетки, почти их не кормят и не дают воды. Некоторым дорогим породам подрезают крылья и хвосты, чтобы продавать их по нескольку раз. Торговцы наживаются на празднике, а птицы, после того, как их отпускают — уже не могут вернуться в родную среду.

— Они умирают вокруг церквей, на асфальте, под колёсами машин. Ослабленные и голодные, — рассказывают волонтёры. — «Выпуская» купленных у браконьеров птиц, вы участвуете в их убийстве!

Зоозащитники просят воронежцев не оставаться равнодушными к этой проблеме. И заметив незаконную продажу диких птиц — сообщать об этом в полицию.

Также волонтёры напоминают, что на Благовещенье существует альтернатива выпуску диких птиц. Существуют специально выращенные и обученные голуби.