Досрочный ЕГЭ по химии и истории сдают сегодня нижегородские школьники

В понедельник проводился досрочный экзамен по русскому языку. В Министерстве образования региона отметили, что тогда ЕГЭ прошел без технических сбоев. Удаления участников не зафиксированы. Результаты экзамена по русскому языку будут объявлены 10 апреля. ЕГЭ по обязательной дисциплине досрочно сдал 121 абитуриент, из них 19 школьников и 102 выпускника прошлых лет.