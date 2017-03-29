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13:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Рамонью уровень воды в реке Воронеж поднялся до 80 см

В районе может начаться половодье.

В Рамонском районе в реке Воронеж у Ступинского моста уровень воды поднялся до 80 см. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Рамонского района Ольга Бердникова в среду, 29 марта.

За последнюю неделю марта уровень воды в реке поднялся с 40 до 80 см. Рамонские спасатели пока не уверены, будет половодье или нет.

— Половодье начнется, если уровень воды поднимется до 90−100 и более сантиметров. Будет разлив или нет, пока сказать трудно, — пояснил помощник главы администрации Рамонского района по ГО и ЧС Александр Долбилов.

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