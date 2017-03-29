Два месяца чистоты пройдут во Владивостоке

В рамках двухмесячника пройдут работы по уборке и благоустройству улиц и дворов, тротуаров и магистралей, переходов и скверов. Участие в них примут сотрудники профильных организаций — дорожных служб, управляющих компаний, предприятий, специализирующихся на вывозе мусора, а также представители транспортной сферы, учреждений образования, культуры и здравоохранения.

Как отмечают организаторы, навести порядок на своих территориях обязаны предприятия торговли и общественного питания, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы, предприятия всех форм собственности.

Общегородской субботник состоится 22 апреля. Всех жителей Владивостока приглашают принять участие в санитарной уборке.

Отметим, благоустройство придомовых территорий — завоз земли и саженцев для озеленения и разбивки клумб, установка урн и скамеек у подъездов многоквартирных домов, удаление надписей и рекламных объявлений на фасадах домов — обязанность управляющих компаний.

Завершится двухмесячник 28 мая.