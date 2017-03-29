Художники устроили арт-вторжение в уличное пространство Екатеринбурга

В Екатеринбурге уличные художники выступили против зависимости людей от кибер-пространства, переименовав в виде «капчи» названия улиц и остановок общественного транспорта. О последствиях уличной акции на своей странице в Facebook сообщил директор агентства StreetArt Евгений Фатеев.

Необычные таблички появились на нескольких домах проспекта Ленина и остановках общественного транспорта. Название улицы или остановки исполнено в виде так называемой «капчи» или теста Тьюринга — способа подтверждения в интернете, что ты являешься человеком, а не роботом.