Художники устроили арт-вторжение в уличное пространство Екатеринбурга
Необычная акция изменила вид названия улиц и остановок общественного транспорта.
Необычная акция изменила вид названия улиц и остановок общественного транспорта.
В Екатеринбурге уличные художники выступили против зависимости людей от
Необычные таблички появились на нескольких домах проспекта Ленина и остановках общественного транспорта. Название улицы или остановки исполнено в виде так называемой «капчи» или теста Тьюринга — способа подтверждения в интернете, что ты являешься человеком, а не роботом.
«Может ли человек стать “роботом”, эдаким человечьим ботом самостоятельно? А может многие из нас уже роботы? Просто не все об этом догадываются. Подумав об этом, екатеринбургские уличные художники из команды Streetart, которые создали и осуществили
По его словам, художников вдохновила предстоящая премьера фильма «Призрак в доспехах», который выйдет на экраны российских кинотеатров 30 марта. Согласно сюжету фильма,