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12:50 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Художники устроили арт-вторжение в уличное пространство Екатеринбурга

Необычная акция изменила вид названия улиц и остановок общественного транспорта.

В Екатеринбурге уличные художники выступили против зависимости людей от кибер-пространства, переименовав в виде «капчи» названия улиц и остановок общественного транспорта. О последствиях уличной акции на своей странице в Facebook сообщил директор агентства StreetArt Евгений Фатеев.

Необычные таблички появились на нескольких домах проспекта Ленина и остановках общественного транспорта. Название улицы или остановки исполнено в виде так называемой «капчи» или теста Тьюринга — способа подтверждения в интернете, что ты являешься человеком, а не роботом.

«Может ли человек стать “роботом”, эдаким человечьим ботом самостоятельно? А может многие из нас уже роботы? Просто не все об этом догадываются. Подумав об этом, екатеринбургские уличные художники из команды Streetart, которые создали и осуществили арт-вторжение в городское пространство», — написал Евгений Фатеев на своей странице.

По его словам, художников вдохновила предстоящая премьера фильма «Призрак в доспехах», который выйдет на экраны российских кинотеатров 30 марта. Согласно сюжету фильма, кибер-технологии поработили мир человечества, а опасные преступники переместились в виртуальное пространство.

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