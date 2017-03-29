Дольщики «Гринфлайта» оккупируют Алое поле

29 марта в Челябинске состоится очередной митинг дольщиков строительной компании «Гринфлайт». Он будет проходить с 18.00 в сквере на Алом поле около памятника Ленину.

Как сообщил «Уралинформбюро» один из дольщиков, вложившиеся в возведение микрорайона «Академ Riverside» будут требовать признания за ними права собственности на оплаченные квартиры. Процедура банкротства, ранее введенная в отношении застройщика, делает это практически невозможным.

«Гринфлайт» скандально прославился весной 2016 года, когда была заморожена стройка домов «Академ Riverside» в центре Челябинска. Летом было возбуждено уголовное дело о хищении средств дольщиков со счетов компании. К середине января 2017 года сумма выявленного ущерба составила порядка 11 миллиардов рублей.

Возведение микрорайона возобновилось после вмешательства правоохранителей и смены руководства «Гринфлайта».