Отчисленная из вуза студентка-юрист добилась восстановления через суд в Иркутске

Студентка-юрист из Негосударственного образовательного института высшего профессионального образования, которую отчислили из вуза, добилась восстановления через Октябрьский районный суд. Приказ об отчислении изменили на документ о переводе в другой университет на очное юридическое отделение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

Девушка обучалась в Негосударственном образовательном институте высшего профессионального образования, с которым у работодателя был заключен договор на обучение, по целевому направлению. Приказом, в лице ректора учреждения, с девушкой расторгли договор и отчислили из института по специальности «юриспруденция» по основаниям утраты связи с вузом и нарушением договорных финансовых обязательств.

«При рассмотрении данного гражданского дела суд пришел к выводу, что студентка успешно прошла обучение по образовательной программе по целевому направлению работодателя по специальности “юриспруденция”, в том числе преддипломную практику в полном объеме. На основании личного заявления и академической справки по итогам проведенной аттестации ее перевели в другой вуз для завершения обучения — сдачи государственных экзаменов и защиты квалификационной (дипломной) работы», — отметили в ведомстве.

Суд пришел к выводу, что у учебного учреждения отсутствовали законные основания для издания приказа об отчислении, а потому данный приказ является незаконным и подлежит изменению в части основания отчисления студентки с указанием на перевод в другой вуз на очное юридическое отделение.

Решением Октябрьского районного суда Иркутска заявленные исковые требования удовлетворены в полном объеме.