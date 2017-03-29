Отчисленная из вуза студентка-юрист добилась восстановления через суд в Иркутске
Девушку перевели в другое учебное заведение по ее желанию.
Девушку перевели в другое учебное заведение по ее желанию.
Девушка обучалась в Негосударственном образовательном институте высшего профессионального образования, с которым у работодателя был заключен договор на обучение, по целевому направлению. Приказом, в лице ректора учреждения, с девушкой расторгли договор и отчислили из института по специальности «юриспруденция» по основаниям утраты связи с вузом и нарушением договорных финансовых обязательств.
«При рассмотрении данного гражданского дела суд пришел к выводу, что студентка успешно прошла обучение по образовательной программе по целевому направлению работодателя по специальности “юриспруденция”, в том числе преддипломную практику в полном объеме. На основании личного заявления и академической справки по итогам проведенной аттестации ее перевели в другой вуз для завершения обучения — сдачи государственных экзаменов и защиты квалификационной (дипломной) работы», — отметили в ведомстве.
Суд пришел к выводу, что у учебного учреждения отсутствовали законные основания для издания приказа об отчислении, а потому данный приказ является незаконным и подлежит изменению в части основания отчисления студентки с указанием на перевод в другой вуз на очное юридическое отделение.
Решением Октябрьского районного суда Иркутска заявленные исковые требования удовлетворены в полном объеме.