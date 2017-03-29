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12:56 (мск), источник: Сибинформ.com

ВСЖД объявила о временном изменении расписания электрички Иркутск — Байкальск

Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении с четверга, 30 марта, по 16 апреля 2017 года расписания движения пригородного поезда № 6334, который следует сообщением Иркутск-Сортировочный — Байкальск.

Как сегодня, 29 марта, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменение расписания связано с технологической необходимостью.

«Отправление электрички со станции Иркутск-Сортировочный назначается на 18.02 вместо 17.17. На станцию Байкальск она будет прибывать в 22.17, — сообщает служба корпоративных коммуникаций. —  По пятницам, то есть 31 марта, 7 и 14 апреля, электропоезд будет следовать привычным расписанием: отправление со станции Иркутск-Сортировочный в 17.17, прибытие на станцию Байкальск в 21.32 местного времени.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД».

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