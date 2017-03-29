ВСЖД объявила о временном изменении расписания электрички Иркутск — Байкальск

Как сегодня, 29 марта, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменение расписания связано с технологической необходимостью.

«Отправление электрички со станции Иркутск-Сортировочный назначается на 18.02 вместо 17.17. На станцию Байкальск она будет прибывать в 22.17, — сообщает служба корпоративных коммуникаций. — По пятницам, то есть 31 марта, 7 и 14 апреля, электропоезд будет следовать привычным расписанием: отправление со станции Иркутск-Сортировочный в 17.17, прибытие на станцию Байкальск в 21.32 местного времени.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД».