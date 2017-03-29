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12:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

Несовершеннолетние преступники в Иркутской области сводят наколки после арт-терапии

Воспитанников колонии для малолетних преступников в Иркутской области адаптируют и социализируют через искусство.

Как рассказала директор арт-галереи «DiaS» Светлана Сорокина, галерея совместно с Общественной палатой Иркутска и ГУФСИН России по Иркутской области в рамках социально-культурного проекта «Наедине с искусством» для воспитанников колоний проводят творческие мастер-классы. Проект стал одним из победителей регионального конкурса общественно-значимых проектов «Губернское собрание общественности» и получил грант. Об этом сообщает 29 марта 2017 года Агентство социальной информации.

«За март мы провели семь мастер-классов в Ангарской воспитательной колонии № 1 для несовершеннолетних, — рассказала Светлана Сорокина. — Мы учили около 40 воспитанников работать в технике оригами, квиллинга, проводим мастер-классы по гончарному искусству, живописи на воде, работе с гуашью».

Каждый мастер-класс преподаватели начинают с беседы, чтобы установить контакт с подростками и понять, настолько такая форма работы полезна для каждого из них. «Преподаватели колонии рассказывают, что эти дети постоянно зажаты и не любят распространяться о том, как попали в колонию. Они зачастую делают себе наколки, говорят на тюремном сленге и создают себе негативный имидж, — рассказывает директор галереи. — Но когда я с ними проводила мастер-классы, то видела, как они раскрываются, начинают улыбаться и тянуться к искусству. Я веду с ними честный разговор, в котором говорю, что их наколки отпугивают людей. После этого некоторые сводят их».

Арт-терапия позволяет им понять, что они могут найти любимое занятие и преуспеть в этом. «Мы реализуем этот проект с 2013 года, поэтому у нас есть положительные примеры действия. Например, некоторое время назад мы провели в одной из колоний мастер-класс по гончарному искусству. Позже мы узнали, что один молодой человек после освобождения открыл свою гончарную мастерскую в Усть-Илимске», — рассказывает Светлана Сорокина.

Раньше в проекте «Наедине с искусством» участвовали и взрослых осужденные, в 2017 году внимание сосредоточено на подростках. Проект предполагает проведение не только искусствоведческих и художественных мастер-классов, но и лекций по истории Иркутска и области, виртуальной экскурсии по Иркутскому областному художественному музею им. Сукачева, проведение спортивно-массовых мероприятий по четырем видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис), спортивно-игровой эстафеты.

Кроме того, по просьбе сотрудников колонии галерея проводит сбор одежды для подростков, которые выходят на свободу (рост 150−190 см, джинсы, рубашки, футболки, штаны, кофты), а также книг. Сбор проводится по адресу: Иркутск, Седова, 40.

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