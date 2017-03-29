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12:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Первое выступление морских млекопитающих прошло в Приморском океанариуме

В представлении участвовали белухи, дельфины и морж Миша.

26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.

Первое настоящее выступление обитателей Приморского океанариума после нескольких лет репетиций наконец состоялось. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, перед многочисленными зрителями выступили белухи, дельфины и любимец публики — морж Миша.

Дельфинарий Приморского океанариума — один из крупнейших в мире, работающих круглый год, в том числе и в зимнее время. Объем воды в его бассейнах — около 15 тысяч кубических метров. Всего их шесть. Центральный, для представлений, имеет площадь 800 кв. метров и глубину около 10 метров. Зимой вода подогревается, летом — охлаждается.

Выступления животных могут одновременно посмотреть до 800 зрителей. На генеральную репетицию приглашены воспитанники школы-интерната из села Раздольное и их шефы из волейбольной команды «Приморочка». Воспитанники школы-интерната год назад были первыми посетителями океанариума в рамках благотворительного проекта. В то время экспозиции только начинали заполнять.

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