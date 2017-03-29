Первое выступление морских млекопитающих прошло в Приморском океанариуме

Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.

Первое настоящее выступление обитателей Приморского океанариума после нескольких лет репетиций наконец состоялось. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, перед многочисленными зрителями выступили белухи, дельфины и любимец публики — морж Миша.

Дельфинарий Приморского океанариума — один из крупнейших в мире, работающих круглый год, в том числе и в зимнее время. Объем воды в его бассейнах — около 15 тысяч кубических метров. Всего их шесть. Центральный, для представлений, имеет площадь 800 кв. метров и глубину около 10 метров. Зимой вода подогревается, летом — охлаждается.