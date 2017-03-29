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13:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермь привезут ковчег с мощами Николая Чудотворца

Святыня будет находиться в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Ковчег с частицей нетленных мощей Николая Чудотворца доставят в Пермь в воскресенье 2 апреля. Пермяки могут поклониться святыне в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (микрорайон Крохалева, ул. Лодыгина, 40а).

«Святитель Николай — один из самых почитаемых святых на Руси. Издревле люди обращались к нему с молитвами и получали утешение, выздоровление и помощь в благих делах. Ещё при жизни архиепископ ликийского города Миры (Турция) стал известен тем, что творил множество чудес», — рассказывает настоятель храма иеромонах Илия (Володин).

Считается, что святой Николай покровительствует путешественникам, торговцам, детям, вдовам. Ему молятся о мире в семье, при бедности и нужде.

Ковчег с мощами великого чудотворца пробудет в храме до 23 апреля. Ежедневно здесь после богослужений будет читаться акафист Святителю Николаю.

Напомним, что храм во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали» был построен в память о 88 погибших в авиакатастрофе 14 сентября 2008 года.

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