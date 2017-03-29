Врач проконсультирует воронежцев во время поездки в электричке

Пассажиры электрички «Воронеж-Лиски» смогут получить консультацию врача дорожной больницы. Пригородный поезд отправится из Воронежа в 11:12 четверга, 30 марта.

Специалист измерит желающим артериальное давление и определит индекс массы их тела. Кроме того, пассажиры пройдут тестирование, которое поможет выявить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Акцию «Вагон здоровья» организуют АО «ППК «Черноземье» и Дорожная клиническая больница на станции Воронеж-1 ОАО «РЖД». Впервые акция прошла в октябре 2016 года.