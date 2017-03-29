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13:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Врач проконсультирует воронежцев во время поездки в электричке

Акция «Вагон здоровья» пройдет 30 марта.

Пассажиры электрички «Воронеж-Лиски» смогут получить консультацию врача дорожной больницы. Пригородный поезд отправится из Воронежа в 11:12 четверга, 30 марта.

Специалист измерит желающим артериальное давление и определит индекс массы их тела. Кроме того, пассажиры пройдут тестирование, которое поможет выявить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Акцию «Вагон здоровья» организуют АО «ППК «Черноземье» и Дорожная клиническая больница на станции Воронеж-1 ОАО «РЖД». Впервые акция прошла в октябре 2016 года.

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