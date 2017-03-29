Новую школу в Южном городе в Самаре откроют 1 сентября 2017 года

28 марта состоялась рабочая поездка Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н. Б. Колесниковой, Л. Я. Симановского, министра образования и науки Самарской области В. А. Пылёва в школу-новостройку в «Южном городе».

Участники оценили ход строительства школы в микрорайоне. Капсула в основание школы на 1500 учебных мест была заложена здесь в мае 2015 года.

С отличительными особенностями школы участников поездки знакомил застройщик «Южного города», генеральный директор ДК «Древо» Евгений Чудаев.

Здание построено по блочной системе, отвечающей последним мировым тенденциям. В одном крыле здания будут заниматься младшие школьники, в другом — ребята средней и старшей ступени обучения. Такое расположение позволяет более эффективно организовать учебный процесс.

В школе будет 64 общеобразовательных и специализированных кабинета, пищеблок с двумя столовыми (для начальной и старшей школы), актовый зал, библиотека с медиатекой и другие помещения.

Особое внимание уделено инклюзивному образованию — начиная от полного доступа в школу маломобильных групп и заканчивая подбором специализированного оборудования для обучения этих групп населения.

Министр образования и науки Самарской области В. А. Пылёв сообщил, что открытие школы запланировано на 1 сентября 2017 года.

По словам министра, школа будет одной из самых современных, высокотехнологичных и функциональных образовательных организаций Самарской области. Так, в учреждении предусмотрена возможность трансформации учебных зон в зоны отдыха, и наоборот, то же самое с зонами для индивидуальных и групповых занятий. Лаборатория робототехники со временем может перерасти в детский технопарк. Планируется создание школьного оркестра — в перечне закупаемого оборудования предусмотрены музыкальные инструменты. Также есть прекрасные возможности для занятия спортом — пять спортивных залов и спортивное ядро на открытом воздухе.

На право работать в данной школе претендуют и молодые педагоги со стажем работы от года до трех лет.

Строящаяся школа является образовательным центром микрорайона «Южный город» и рассчитана на 1500 мест, из них 600 — начальной школы 1 ступени, 900 — 2 и 3 ступени обучения. Сроки строительства — 2015−2017 годы.

В составе новой школы будут следующие отдельные блоки: для начальных классов, для старших классов, спортивный (четыре спортивных зала), столовый с двумя обеденными залами; актовый зал на 250 мест, библиотека с медиатекой, читальным залом и с книгохранилищем; медицинский (изолятор на 2 места, кабинет врача стоматолога, психолога, прививочный кабинет).

Спортивная зона включает в себя: гимнастические площадки, баскетбольную площадку, площадку для прыжков в длину, площадку для игр в теннис, волейбольную площадку, футбольное поле, площадку для метания спортивных снарядов, беговую дорожку.