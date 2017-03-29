Причиной ухудшения воды в Троицке стали сбросы с ГОКа

Об этом сообщил вице-губернатор Олег Климов, комментируя ситуацию с ухудшением качества питьевой воды в Троицком районе.

Напомним, из-за проблем со стоками в реку Уй отходов с Учалинского ГОКа в системе водоснабжения Троицка превышена ПДК по марганцу.

Олег Климов напомнил, что в прошлом году была аналогичная ситуация и ее удалось исправить только после вмешательства коллег из башкирского Росприроднадзора. В этом году власти также просят их о поддержке. «Вполне возможно, что сбросы были зимой, а сейчас растаяли, — предположил Олег Климов. — Поймать виновника будет сложно, но бороться будем».

Вице-губернатор отметил, что в настоящее время Роспотребнадзор по Челябинской области рекомендовал жителям области не употреблять для пищевых нужд питьевую воду из-под крана. Он особо подчеркнул, что это только рекомендация, а не запрет. Хотя у надзорного ведомства есть полномочия ввести полный запрет в случае угрозы жизни горожанам.

«По решению администрации в социальные и детские учреждения города сейчас осуществляется подвоз чистой воды. Город готов обеспечивать население привозной водой. Жители пока сами решают, пить им воду из-под крана или употреблять привозную», — рассказал Олег Климов.

Областные власти внимательно следят за ситуацией и постоянно докладывают о положении дел в городе губернатору Борису Дубровскому.