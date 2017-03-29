Причиной ухудшения воды в Троицке стали сбросы с ГОКа
Правительство Челябинской области направило обращение в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру региона с просьбой проверить сточные воды Учалинского ГОКа (Башкирия).
Правительство Челябинской области направило обращение в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру региона с просьбой проверить сточные воды Учалинского ГОКа (Башкирия).
Об этом сообщил
Напомним,
Олег Климов напомнил, что в прошлом году была аналогичная ситуация и ее удалось исправить только после вмешательства коллег из башкирского Росприроднадзора. В этом году власти также просят их о поддержке. «Вполне возможно, что сбросы были зимой, а сейчас растаяли, — предположил Олег Климов. — Поймать виновника будет сложно, но бороться будем».
«По решению администрации в социальные и детские учреждения города сейчас осуществляется подвоз чистой воды. Город готов обеспечивать население привозной водой. Жители пока сами решают, пить им воду
Областные власти внимательно следят за ситуацией и постоянно докладывают о положении дел в городе губернатору Борису Дубровскому.