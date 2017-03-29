В начале апреля в Омске ожидаются похолодание и сильный порывистый ветер

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы сообщает, что в Омской области наступил период неустойчивой погоды. Он продлится до 4 апреля.

Наталия Криворучко, начальник Обь-Иртышского УГМС:

— В связи с прохождением по территории Омской области серии циклонов в дальнейшем ожидается неустойчивый характер погоды с осадками разной интенсивности, резким колебанием температуры воздуха, сильным порывистым ветром и гололёдными явлениями. Первого апреля — осадки в виде мокрого снега, сильный, порывами до 20 м/с ветер. Температура воздуха ночью — −4…−6°, днём 0…-2°.

Всю неделю будет облачно и скользко. Омичей ожидают разнообразные осадки: дождь, мокрый снег и снег. Метеорологи прогнозируют ветер различных направлений. В некоторых районах порывы будут достигать 13−18 м/с.

Многолетние наблюдения показывают, что 29 апреля было самым тёплым в 2008 году. Тогда температура воздуха составила +13,4°. Самым холодным этот день оказался в 1908 году. Стояли настоящие зимние морозы: -25,3°.