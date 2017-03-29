В дипломной работе Мары Багдасарян нашли плагиат

В дипломной работе стритрейсерши Мары Багдасарян обнаружилась значительная доля плагиата. Одна из программ, проверяющих на подлинность научные работы, показала 42 процента уникальности текста, другая — 60 процентов. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Life.

Отмечается, что еще до защиты текст должен был проверить научный руководитель, а затем рецензент. Им следовало направить диплом с такими показателями подлинности на доработку. Однако этого по неизвестной причине сделано не было, а комиссия поставила оценку «отлично».

Багдасарян в 2015 году окончила бакалавриат по направлению «Юриспруденция» в Институте экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета. Темой ее выпускной работы стало «Наследование по завещанию: сравнительно-правовой анализ законодательства РФ и США».

Девушка стала известна после инцидента с «гонками» на Mercedes-Benz Geländewagen, которую в мае 2016 года устроили на улицах Москвы представители «золотой молодежи».

Ранее в марте этого года суд приговорил стритрейсершу к году исправительных работ за подделку больничного. Фальшивый документ стал основанием для замены обязательных работ дворником на работу с бумагами.

К такому наказанию суд приговорил ее в декабре прошлого года по итогам рассмотрения 72 административных дел о просроченных штрафах. Тогда же она получила арест на 24 дня и была оштрафована в общей сложности на 183 тысячи рублей.