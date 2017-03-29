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17:39 (мск), источник: Мослента

В дипломной работе Мары Багдасарян нашли плагиат

Стритрейсерша окончила РГГУ в 2015 году.

Источник: Агентство «Москва»

В дипломной работе стритрейсерши Мары Багдасарян обнаружилась значительная доля плагиата. Одна из программ, проверяющих на подлинность научные работы, показала 42 процента уникальности текста, другая — 60 процентов. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Life.

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Отмечается, что еще до защиты текст должен был проверить научный руководитель, а затем рецензент. Им следовало направить диплом с такими показателями подлинности на доработку. Однако этого по неизвестной причине сделано не было, а комиссия поставила оценку «отлично».

Багдасарян в 2015 году окончила бакалавриат по направлению «Юриспруденция» в Институте экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета. Темой ее выпускной работы стало «Наследование по завещанию: сравнительно-правовой анализ законодательства РФ и США».

Девушка стала известна после инцидента с «гонками» на Mercedes-Benz Geländewagen, которую в мае 2016 года устроили на улицах Москвы представители «золотой молодежи».

Ранее в марте этого года суд приговорил стритрейсершу к году исправительных работ за подделку больничного. Фальшивый документ стал основанием для замены обязательных работ дворником на работу с бумагами.

К такому наказанию суд приговорил ее в декабре прошлого года по итогам рассмотрения 72 административных дел о просроченных штрафах. Тогда же она получила арест на 24 дня и была оштрафована в общей сложности на 183 тысячи рублей.

21 марта суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав из-за обнаруженной у нее эпилепсии. Соответствующее заключение экспертной комиссии предоставил прокурор, отметив, что этот диагноз поставлен 27 июня 2016 года и никем не был опровергнут. Также были допрошены сотрудники ГИБДД, которые пытались остановить стритрейсершу на дороге 6 января 2017 года, и которым пришлось вызвать ей скорую из-за предэпилептического припадка.

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