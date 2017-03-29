Историк считает, что нашел на монете I века н.э. подлинное изображение Христа

До настоящего времени считалось, что бородатое лицо на монете, диаметр которой составляет только 24 миллиметра, принадлежит царю Ману, правителю государства Осроена (Эдесса), расположенного на юго-востоке современной Турции.

По итогам длившихся около 30 лет исследований Эллис пришел к выводу, что правивший в середине I века н.э. царь Ману VI и Иисус Христос являются одним и тем же человеком, сообщает Daily Mail. Историк изучил биографии Ману и Христа и нашел в них совпадения и пересечения, которые, по его мнению, не могут быть случайными.

Эллис считает, что один и тот же человек впоследствии стал известен под именами "царь Изас Ману" и "Иисус Эммануил"

Иисус Христос является наиболее часто изображаемой в западной культуре личностью, однако ни один источник, включая Библию, не дает его физического описания. Его классический облик, включающий длинные волосы и белые одежды, имеет более позднее происхождение, относящееся примерно к VI веку н.э.

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