Историк считает, что нашел на монете I века н.э. подлинное изображение Христа
Английский историк и исследователь Библии Ральф Эллис утверждает, что единственным аутентичным изображением Иисуса Христа является лицо на бронзовой монете I века.
Английский историк и исследователь Библии Ральф Эллис утверждает, что единственным аутентичным изображением Иисуса Христа является лицо на бронзовой монете I века.
До настоящего времени считалось, что бородатое лицо на монете, диаметр которой составляет только 24 миллиметра, принадлежит царю Ману, правителю государства Осроена (Эдесса), расположенного на
По итогам длившихся около 30 лет исследований Эллис пришел к выводу, что правивший в середине I века н.э. царь Ману VI и Иисус Христос являются одним и тем же человеком, сообщает Daily Mail.
Историк изучил биографии Ману и Христа и нашел в них совпадения и пересечения, которые, по его мнению, не могут быть случайными.
Иисус Христос является наиболее часто изображаемой в западной культуре личностью, однако ни один источник, включая Библию, не дает его физического описания. Его классический облик, включающий длинные волосы и белые одежды, имеет более позднее происхождение, относящееся примерно к VI веку н.э.
Свои выводы 59-летний Эллис изложил в опубликованной недавно книге «Иисус, царь Эдессы». Он обращает внимание, что традиционной короной царей Эдессы был терновый венок, аналогичный тому, который Христа заставили надеть перед казнью. проводится аналогия также между багряницей Христа и традиционными пурпурными одеяниями царей Эдессы, символизирующими, по мнению историка, борьбу против Римской империи.
По мнению Эллиса, реальные даты жизни Христа должны быть смещены примерно на 30 лет позже, и на самом деле он был не миротворцем, каким его традиционно изображают, а одной из ключевых фигур в
Критики теории Эллиса утверждают, впрочем, что лицо на монете принадлежит не Ману VI, а его потомку Ману VIII, правившему примерно на 70 лет позже описываемых событий.