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13:37 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ушел из жизни человек-легенда Иван Скоморохов

Почётный гражданин Новочеркасска Иван Георгиевич Скоморохов скончался на 94-м году жизни.

Ветеран Великой Отечественной войны командовал огневым взводом 5-го Гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса, освобождал Дон и Южную Украину от немецко-фашистских захватчиков, участвовал в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях, в прорыве вражеской обороны в Карпатах и окружении Будапешта, награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Отечественной войны.

Иван Георгиевич почетный гражданин украинских городов Гуляйполе и Орехов, сёл Полтавка, Преображенка, Токмачка Запорожской области Украины. Его книги о тяжелом военном времени пополнят фонды донских библиотек.

Прощание с Иваном Георгиевичем состоится в пятницу в Вознесенском Соборе Новочеркасска в 10:30.

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