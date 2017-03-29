Ушел из жизни человек-легенда Иван Скоморохов
Почётный гражданин Новочеркасска Иван Георгиевич Скоморохов скончался на 94-м году жизни.
Почётный гражданин Новочеркасска Иван Георгиевич Скоморохов скончался на 94-м году жизни.
Ветеран Великой Отечественной войны командовал огневым взводом 5-го Гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса, освобождал Дон и Южную Украину от
Иван Георгиевич почетный гражданин украинских городов Гуляйполе и Орехов, сёл Полтавка, Преображенка, Токмачка Запорожской области Украины. Его книги о тяжелом военном времени пополнят фонды донских библиотек.
Прощание с Иваном Георгиевичем состоится в пятницу в Вознесенском Соборе Новочеркасска в 10:30.