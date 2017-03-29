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13:34 (мск), источник: РИА Крым

Новым главой Гурзуфа стал уроженец Праги

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости (Крым). Новым руководителем Гурзуфского территориального органа стал уроженец Праги Игорь Гец, который до этого работал главным специалистом Гурзуфского территориального органа, сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Нового руководителя на очередном аппаратном совещании в администрации города представил первый заместитель главы администрации Владимир Блажнов. Ранее занимавшая должность руководителя Гурзуфского территориального органа Наталья Исаева переходит на работу в Ялтинский городской совет, добавили в пресс-службе администрации.

Игорь Гец родился 29 июля 1979 года в Праге (ЧССР) в семье военных. После окончания Севастопольского университета ядерной энергии и промышленности, он проходил военную службу в различных родах войск. В 2012—2015 годах работал экологом поселка Гурзуф. А с 2015 года занимал должность главного специалиста Гурзуфского территориального органа.

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