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13:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Запрет на движение маломерных моторных судов на Горьковском водохранилище будет действовать по 31 мая 2017 года

По данным регионального Госохотнадзора, в Нижегородской области изменены сроки запрета на движение маломерных судов под мотором в нерестовый период.

Запрет вводится с распаления льда и по 31 мая 2017 года — на Горьковском водохранилище и реке Ветлуге — и с распаления льда по 20 мая 2017 года — на Чебоксарском водохранилище с притоками и реке Оке.

В госохотнадзоре отметили, что запрет направлен на обеспечение благоприятных условий для нереста рыб, «исключающих шумовое воздействие, предотвращение гибели нерестящихся рыб на мелководье от винта лодки, предотвращение гибели икры и личинок от волны, которой они выбрасываются на берег».

Как сообщалось ранее, сотрудники рыбоохраны в ходе рейда изъяли более 600 метров сетей в устье реки Троца на Горьковском водохранилище.

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