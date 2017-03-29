Запрет на движение маломерных моторных судов на Горьковском водохранилище будет действовать по 31 мая 2017 года

Запрет вводится с распаления льда и по 31 мая 2017 года — на Горьковском водохранилище и реке Ветлуге — и с распаления льда по 20 мая 2017 года — на Чебоксарском водохранилище с притоками и реке Оке.

В госохотнадзоре отметили, что запрет направлен на обеспечение благоприятных условий для нереста рыб, «исключающих шумовое воздействие, предотвращение гибели нерестящихся рыб на мелководье от винта лодки, предотвращение гибели икры и личинок от волны, которой они выбрасываются на берег».

Как сообщалось ранее, сотрудники рыбоохраны в ходе рейда изъяли более 600 метров сетей в устье реки Троца на Горьковском водохранилище.