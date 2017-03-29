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13:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Работодатели назвали выпускников НГУ самыми ценными в России

В ежегодном рейтинге агентства Quacquarelli Symonds Новосибирский государственный университет оказался выше МГУ, МФТИ и МГТУ имени Н. Э. Баумана, рассказали в пресс-службе университета.

Работодатели назвали выпускников НГУ самыми ценными в России, об этом сообщает пресс-служба университета.

По данным последнего рейтинга международного агентства Quacquarelli Symonds НГУ в рейтинге работодателей оказался выше, чем московские университеты.

Составленный рейтинг, в том числе, учитывает репутацию высших учебных заведений у работодателей. При составлении топа было опрошено 40 тысяч человек из разных стран.

«Их просили назвать до 10 отечественных и 30 международных учреждений, которые они считают лучшими для найма выпускников. Также работодателям предлагали указать направления (дисциплины), по которым проводится отбор», — рассказали в НГУ.

По направлению «физика и астрономия» новосибирский университет оказался на 6 месте среди 500 вузов мира. Первым работодатели поставили Массачусетский технологический институт, за ним идут Гарвард и Кембридж.

В общем рейтинге по данному направлению ниже новосибирского вуза расположились московские вузы — МГУ имени М. В. Ломоносова (7-е место в рейтинге). МФТИ и МГТУ имени Н. Э. Баумана находятся на 8-м и 9-м месте соответственно.

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