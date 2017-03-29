В Башкирии МЧС предупреждает о шквалистом ветре и ухудшении видимости на дорогах

Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что в четверг, 30 марта, по региону ожидается облачная погода. Ночью выпадет снег, местами сильный, днем — небольшой снег, по востоку до умеренного.

В отдельных районах метель, слабый гололед, на отдельных участках трасс снежные заносы и накат, гололедица. Ветер северо-западный, западный со скоростью 9−14 м/с. Порывы могут достигать 18−23 м/с. Температура воздуха ночью составит -2,-7 градусов, днем 0,-5. Спасатели предупреждают об ухудшении видимости в явлениях до 500 метров и менее на отдельных участках автодорог.

При усилении ветра в МЧС рекомендуют ограничить выход из зданий, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Нельзя укрываться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электросети нужно обесточить все бытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы избежать пожара.