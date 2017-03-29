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13:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, как в Башкирии прошел досрочный ЕГЭ по истории и химии

УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Сегодня, 29 марта, согласно расписанию ЕГЭ-2017, прошли экзамены по истории и химии. По данным Минобразования РБ, в ЕГЭ по истории досрочного периода участвовали 107 человек.

Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей (25 заданий). На ее выполнение было отведено 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по этой дисциплине составляет 32 балла.

Экзамен по химии пришли написать 96 человек. Здесь КИМы также состоят из двух частей (34 задания). У участников было 3,5 часа, чтобы справиться с заданиями. На ЕГЭ по химии можно было использовать непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл — 36.

Ход ЕГЭ контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора по РБ. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение в онлайн-режиме, были использованы технологии печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ непосредственно в аудиториях.

Оба экзамена прошли без технологических сбоев и нарушений. Свои результаты участники ЕГЭ по истории и химии узнают не позднее 11 апреля.

Досрочный период ЕГЭ проходит с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая по 1 июля.

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