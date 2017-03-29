Нижегородцам предлагают пожениться на «красивую» дату -17.07.17

Нижегородцы могут пожениться на «красивую» дату -17.07.17, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Желающим зарегистрировать брак в день трех семерок необходимо уже подавать заявки. 17 июля — это понедельник, однако в этот день «Дом бракосочетания» Нижнего Новгорода готов открыть двери для влюбленных.

Как отмечают сотрудники ЗАГСа, желающих связать себя узами брака на «красивую» дату много. И уже сейчас стоит подумать о подаче заявления. Заявки будут приниматься до 15 июня.